中評關注：賴清德的倚天劍與盧秀燕的屠龍刀

賴清德11日在新竹義民廟前接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍台中市長盧秀燕10日號召藍白15縣市首長齊聚，共同向“賴政府”爭財源，並希望“中央”能趕快放下屠刀。對於盧的喊話，賴也火速回應，11日他到新竹義民廟出席祭祀大典時就罕見受訪強調“屠刀一直都不在民進黨的手上”，隔空向盧叫陣意味相當濃厚。



賴清德和盧秀燕隔空刀光劍影、你來我往，也讓人想起綠委王世堅在大罷免大失敗後，為了逼宮民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，10日在民進黨中常會前受訪暗示“倚天劍、屠龍刀不輕易出鞘，但出鞘的時候就要見血！”只是這回賴清德的倚天劍並未砍向柯建銘，而是劍指拿著屠龍刀向他磨刀霍霍的盧秀燕。



盧秀燕雖然表態不參選國民黨主席，但早已是藍白執政縣市的共主，這從10日盧登高一呼，就有15位藍白首長到場響應可以看出，盧在藍白陣營的影響力，甚至連國民黨籍台北市長蔣萬安都得敬她三分，無黨籍苗栗縣長鍾東錦更是從來就毫不掩飾對盧的力挺，還曾說出“全台9成藍營正副議長都支持盧選黨魁”的言論。



如果沒有意外，盧秀燕已毫無懸念是2028大選挑戰賴清德的最熱門人選，芒刺在背的賴當然感受得到盧虎視眈眈的威脅，尤其在大罷免大失敗後，賴急需另闢戰場，剛好藉由這次新版“財政收支劃分法”出包的機會，試圖搶回發言權，因此猛批是在野黨去年主導財劃法修法才鑄成大錯，並暗酸是藍營縣市首長想地方包圍“中央”的心態作祟。



賴清德想扳回一城的意圖在11日出席新竹義民廟祭祀大典時更是表露無遺，除難得主動受訪回應新版財劃法出包議題外，在祭祀大典致詞時更是一開場就重提“四個堅持”大陸政策，讓許多與會來賓面面相覷，賴也似乎想擺脫過去“賴十講”只講到第四講就中斷而成為笑柄的窘境，一開口就是15分鐘，欲罷不能。