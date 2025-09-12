盧倩儀：台灣是美軍工複合體不能放棄的肥肉

“中央研究院”歐美研究所研究員盧倩儀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月12日電（記者 張嘉文）“中央研究院”歐美所研究員盧倩儀接受中評社訪問表示，台灣社會近來所謂的疑美論雖有愈來愈大的趨勢，美方看起來有在做一些危機管控動作，主因也是美國背後的龐大軍工複合體視台灣為一塊肥肉，不可能放棄。



她認為，從烏克蘭的例子可以看出美國為了滿足其國內軍工複合體的利益，不斷挑起戰爭，台灣正在往這條路上前進，不斷強化戰爭的論述，仇中反中，所以台灣如果只走依賴美國這條路非常危險。



盧倩儀是“中央研究院”歐美所研究員，並擔任反戰工作小組的發起人之一，她專精於歐洲聯盟政治、新自由主義、氣候變遷和動物權等領域，曾在美國德州大學取得政治學碩士和博士學位，並在美國哈佛大學、華盛頓大學、紐澤西州立大學、科羅拉多大學和紐約大學等機構進行訪問或博士後研究。也曾在政治大學擔任副研究員、兼任副教授和助理教授等職務。



盧倩儀接受中評社訪問時指出，台灣社會疑美的氛圍逐漸升高，與大罷免大失敗有關，加上青鳥、黑熊等綠營團過於極端，執政的民進黨政府過於依賴美國，以及美國總統特朗普處理俄烏戰爭的方式和關稅問題等等，都讓台灣社會對美國的角色產生更多質疑。



她強調，美國是一個“正在傾倒的帝國”，決策過程並非有秩序和理性的安排，而是充滿混亂與腐敗，尤其是龐大的軍工複合體與各式財團，為了利益而不斷擴張。這股力量不僅深刻影響美國的內外政策，也將台灣納入其中，美方對台的戰略部署，其背後就是軍工複合體的利益考量，根本不可能輕易放手。



盧倩儀分析，美國的軍工複合體除了傳統的武器工業外，還包含智庫、媒體與高科技產業。以所謂的華府智庫為例，它們在表面上以專業研究自居，實際上卻是在行銷戰爭、推銷軍火；媒體輿論則扮演推動恐懼、製造威脅的角色。而在高科技領域，包括Palantir、Google、Microsoft等企業，近年來也積極參與軍事項目，推動AI、無人機與晶片等應用，讓國防產業和科技產業進一步融合。

