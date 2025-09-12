興達電廠爆炸引高雄人怒火　趙少康批綠廢核

興達電廠新建燃氣複循環機組發生漏氣閃燃，台電初步勘查，新2機本體未受損，但管線與輔助設備有損壞。(照:台電提供) 中評社台北9月12日電／高雄興達電廠9日晚間因天然氣洩漏引發爆炸火警，高雄市勞工局已勒令停工，仍滅不了民眾怒火。前中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康昨天批評，民進黨只為了一塊非核神主牌，硬要橫柴入灶，重壓天然氣發電，他呼籲多元發電才能分散風險與成本。



趙少康11日在臉書發文指出，烈焰沖天的畫面令人怵目驚心，可以想見，周邊居民受到多大的驚嚇跟不安，且不只引來民眾恐慌，因為相關機組必須停機檢修，就讓供電備轉容量率一度降到只剩3%。他續批，民進黨逆國際趨勢廢核，導致台灣供電捉襟見肘，沒有一點風險承受度，也辛苦台電的基層人員總是提心吊膽。



趙少康表示，“發電配比多元化”才是真正專業的能源布局，民進黨只為了一塊非核神主牌，硬要橫柴入灶，重壓天然氣發電的結果，就是提高爆炸跟斷氣導致限電的風險。



趙少康認為，任何發電都有它的問題，沒有完美的發電方式，專業考量，如果核電能佔25%，立即就減輕很多綠能發展進度緩慢的壓力，還能降低燃煤、燃氣的空氣汙染，既能分擔風險，也能分攤發電成本。



最後，趙少康說，“大家可以想像台灣海岸插滿風機，魚塭跟山頭蓋滿光電板，港口都是天然氣儲槽的景象嗎？”