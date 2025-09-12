卓邀22縣市討論財劃法　盧秀燕：據理力爭

台中市長盧秀燕接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月12日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕10日號召在野執政縣市長赴台北針對新版的《財政收支劃分法》及補助款提出訴求，行政院長卓榮泰13日將邀請22縣市共商解決。盧秀燕今天對此表示，感謝中央聽見地方心聲，她將親自出席，據理力爭。



為了新版《財劃法》統籌分配款以及地方政府補助款制度爭議，盧秀燕集結15個在野執政縣市首長共同提出“合理分配統籌分配款、一般性補助款回歸公式設算、保障已核定補助款”三大訴求。盧秀燕並呼籲民進黨政府“放下屠刀”，引發討論。



對於地方政府訴求，行政院預計13日分二批邀請地方政府討論財劃法議題，院長卓榮泰11日表示，地方說要為新版財劃法包圍中央、放下屠刀，但修法錯誤社會已有公斷，盼地方敞開心胸與中央共同討論，解決錯誤。



政院13日將邀請22縣市首長共商解決方式，上、下午各一場，一場各11縣市。上午場包括台北、新北、基隆、桃園、新竹縣、新竹市、高雄市、屏東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣等11縣市。下午場包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等11縣市首長與會。



盧秀燕12日接見“歐洲在台商務協會訪團”前，針對政院邀請縣市政府共商財劃法相關議題受訪表示，感謝民進黨政府聽進地方的心聲，台中市討論場次是在13日下午2點，她會親自出席，同時會請市府的財主相關首長會同，她將在會中代表台中市“據理力爭”，把應該要有的預算爭取到位，全力替台中市民謀福利。