蔣萬安25日上海出席雙城論壇　已送件陸委會

陸委會主委邱垂正。（中評社 資料照） 中評社台北9月12日電（記者 鄭羿菲）2025年台北上海雙城論壇輪到上海舉辦，陸委會12日證實，台北市政府已於9月11日向移民署送件，陸委會將依規定審查。詳細情況請逕向台北市政府查詢。



中國國民黨籍台北市長蔣萬安預計在25日上午從台北松山機場搭機前往上海，並於晚間參加上海方的歡迎晚宴，26日主論壇正式揭幕，晚間則由台北市政府宴請上海方“答謝宴”，相關細節則有待陸委會審核通過。



今年雙城論壇定調主題為“AI與城市治理”，分論壇分別有科技醫療、軌道交通、高齡樂活等主題。26日晚間則由台北市方做東，宴請上海方“答謝宴”，象徵兩市交流持續不中斷。



雙城論壇是前北市長郝龍斌任內首度舉辦，上海、台北輪流舉辦，2020年至2022年疫情期間一度改採線上會議模式，至今連續舉行了16年。過往都在8月舉行，但今年待大罷免落幕，才延後至9月。



