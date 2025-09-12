郝龍斌否認不利藍白合　稱民眾黨給很多溫暖

郝龍斌接受黃暐瀚專訪。（照片：《POP撞新聞》YouTube） 中評社台北9月12日電／中國國民黨主席將在10月18日改選，有意角逐的前國民黨副主席郝龍斌12日上午接受廣播節目訪問，談到外界質疑他不利於藍、白整合，郝龍斌不認為，他強調民眾黨給他非常多的溫暖，在走訪地方時，會有一些民眾黨的地方主委、議員陪他，那些質疑他的人是“見縫插針”。



國民黨主席選舉定10月18日投票，現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選。多人表態參選黨主席，包括藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、高雄市黨部中常委孫健萍、律師李漢中、前國代蔡志弘、前台北市長郝龍斌、前中廣董事長趙少康，傳出國民黨“立院”總召傅崐萁也有意參選。登記截止日期為9月19日。



根據《中時新聞網》報導，郝龍斌12日上午接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，他提到日前受訪時，談到國民黨籍台北市議員游淑慧以及台北市議員鍾小平因為過去猛批柯文哲涉案，郝龍斌認為應該為自己的言行負責，被媒體解讀“切割”。對此，郝龍斌認為，說“切割”太沉重，他只是強調游淑慧是市議員，監督市政理所當然，但既然外界都希望藍白合，大家就應該放下過去的小恩小怨。



不過，對於主持人說他就是“黨主席參選人”，郝龍斌回說，“不要太武斷”，目前家人仍反對他淌混水，而且還在徵詢階段，但他有意願也在準備，等領表時就會決定。



談到軍系退將支持哪位黨主席參選人，郝龍斌說，包括黃信強、高華柱、費鴻波等退役將領都有發動連署，呼籲軍方支持他。