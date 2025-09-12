黃國昌：柯文哲肯定堅持2年條款

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月12日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲8日交保獲釋，民眾黨主席黃國昌昨天接受專訪時透露，柯說堅持不分區“2年條款”是對的。黃國昌12日表示，他已與柯長談過3個小時。至於2年條款，除非柯文哲有特別指示，否則就會落實，但目前為止他沒有收到柯任何特別的指示。



2年條款是柯文哲在2024大選期間所制定，以培育小黨人才為目的，不分區“立委”擔任2年後請辭，交棒排序在後的不分區“立委”提名人。目前8席白委除劉書彬外，包括黃國昌、黃珊珊等7人到明年1月31日即將卸任“立委”，換上另7人。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，自2024年9月2日遭檢方聲請羈押禁見，期間曾短暫恢復自由身約一周，2025年1月2日柯文哲再度遭羈押禁見，直到9月8日以新台幣7千萬元交保，結束逾1年的羈押。台北地檢署9日傍晚正式提出抗告，北院已移送高等法院。



黃國昌12日接受媒體訪問時表示，他已與柯文哲長談3個小時，柯從台北看守所出來後，大家最關心的是柯的身體狀況，他也希望柯文哲能趕快去做全身健康檢查，畢竟在北所時，就醫時機有些延誤。至於政策與黨務的推進，他也已向柯文哲詳細報告過去1年來發生的重要事情，並充分交換意見。

