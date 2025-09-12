鄭麗文拜會陳冲　宣布當選組影子“內閣”

前藍委鄭麗文拜會前行政院長陳冲。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉參選人、前“立委”鄭麗文今早拜會前“行政院長”陳冲，她強調，她若當選中國國民黨主席，將邀請陳冲擔任財經發展戰略的總指導，還要組成影子“內閣”和“立院”黨團協同作戰，面對台灣的困境跟危機，提出解方，找到出路。



鄭麗文強調，國民黨不但要監督民進黨政府，指出民進黨執政的缺失跟問題，更希望讓台灣的政黨競爭回歸良性、政策的競爭，不能再內耗、空轉下去。



國民黨主席選舉定10月18日投票，現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選。目前有多人表態參選黨主席，包括藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、高雄市黨部中常委孫健萍、律師李漢中、前國代蔡志弘，前台北市長郝龍斌或前中廣董事長趙少康也可能參選，登記截止日期為9月19日。



鄭麗文今天繼續進行請益之旅，她前往願景工程基金會拜會前“行政院長”陳冲，陳“閣揆”任內，鄭麗文曾任“政院”發言人，兩人有共事經驗。



鄭麗文強調，陳冲具有前瞻性且有全球性視野，在施政過程中，陳尊重憲政的高度跟格局讓她欽佩，而這些都是現今民進黨政府最缺乏的部分，也是為什麼今天賴清德的施政會陷入僵局，台灣會陷入無窮止境內耗的原因。

