張善政、童子賢對談　為桃園產業升級找機會

桃園企業高峰會12日在桃園市政府大禮堂舉行。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政12日邀請玉山科技協會理事長、和碩聯合科技董事長童子賢舉行座談，兩人以“桃園產業升級的挑戰與機會”展開深度對話，希望能透過這場對談，凝聚政府與產業的共識，更傳遞攜手邁向新局的決心與希望。



“2025桃園企業高峰會：從製造走向智造，引爆企業新成長”12日在桃園市政府大禮堂舉行，包括張善政、童子賢、桃園市工商策進會執行長王智弘、桃園市工業會理事長莊嘉郁、桃園市中小企業協會理事長蔡易潔、台灣科學園區科學工業同業公會秘書長王永壯等人都到場出席。



張善政在致詞時表示，桃園是台灣製造業重鎮，面對全球供應鏈重組與科技變革，唯有加速智慧轉型，才能掌握新機會。桃市府攜手工商策進會與產協會合作，協助企業導入智慧應用，讓桃園成為台灣智慧製造示範城市。



桃園市工商策進會執行長王智弘指出，桃市府與工商策進會近年積極推動智慧製造、企業健檢與AI人才培育，持續透過論壇、觀摩及交流活動，協助企業加速轉型。



桃園企業高峰會先由童子賢以“技術×決策×創新”為題發表專題演講，分享數位轉型的關鍵，他勉勵企業以創新與策略思維迎向挑戰。隨後的高峰座談中，張善政與童子賢則以“桃園產業升級的挑戰與機會”展開深度對話。



張善政表示，桃市府成立智慧產業學院，積極推動人才培育與資源媒合，幫助企業減少轉型阻力。童子賢則提醒企業應善用桃園完整的產業聚落，加快跨界合作與創新應用。



桃園市工商策進會執行長王智弘強調，本次高峰會不只是知識分享，更是產業交流的平台與合作的起點，期盼能為桃園企業開啟更多契機，讓“挑戰”化為“成長”，打造桃園成為最具韌性與競爭力的產業基地。

