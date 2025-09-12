柯文哲交保撤銷　理由曝光：有串證之虞

台灣高等法院刑事庭大廈。（中評社 資料照） 中評社台北9月12日電／前民眾黨主席柯文哲涉京華城案，被羈押363天後台北地方法院裁定7千萬交保，但北檢在柯交保完畢後隨即抗告，高等法院12日裁定撤銷原裁定，發回北院更裁。北院裁定時間仍待定。



高院合議庭認定，本案依原審審理計劃書記載，尚有證人（含兼具共同被告身分者）尚未交互詰問，關於柯文哲部分，滅證、串證可能性是否降低、有無繼續羈押之必要性之判斷，何以僅限於涉犯違反貪污治罪條例部分，而不及於其涉犯公益侵占、背信等罪嫌？



高院合議庭指出，原審7月21日裁定時，以有部分證人尚待傳喚到庭，無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞為由，而裁定被告2人延長羈押，卻又於1個月後，在尚有諸多證人尚未交互詰問之情形下，認被告2人滅證、串證之可行性與可能性已經大幅降低，實難謂無前後矛盾及理由欠備之不當。



高院合議庭表示，原審裁定停止羈押並均命被告2人“不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為”，然本案事證繁雜，檢察官起訴之被告雖僅有11人，惟於偵查中所列同案之被告，甚至曾經傳喚、臚列於起訴書中，抑或於本案審理過程中已經傳喚，或尚待交互詰問之證人均繁多，是原裁定內容僅泛指“同案被告”、“證人”，容有範圍未明之疑慮，實有再予詳加界定以便被告2人明確知悉為宜之必要。



高院合議庭認為，檢察官抗告意旨指摘原裁定不當，非無理由。原裁定既有上開未盡之處，本院合議庭爰撤銷原裁定，並發回原審法院另為適法之處理。