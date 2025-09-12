梨山矗立近五十年蔣介石銅像遭移至文物館

不忍梨山賓館前蔣介石銅像鏽跡斑斑，梨山里長賴盛功要求移置陳列館後，要修復保存。（參山處提供） 中評社台中9月12日電／台中梨山賓館前的蔣介石銅像矗立49年後，9月10日下午由戶外遷移至室內保存。台中市和平區梨山里長賴盛功表示，因為蔣介石對興建中橫公路及開闢梨山地區有功績，地方始終反對移置。但參山風景區管理處（參山處）堅持移置，所以地方只妥協。先將銅像移置梨山文物陳列館內保存。



梨山圓環的蔣介石銅像已經在該地矗立將近50年，一直都是當地地標。參山處10日下午啟動移除作業，稱未來將放置台灣櫻花鉤吻鮭意象的裝置藝術。



中國國民黨籍台中市原住民議員古秀英6月曾指出，梨山賓館前圓環的蔣介石銅像被移入館內。隨著這個數十年來地標改變，不少泰雅族人聽到後，陸陸續續打電話反對移銅像，稱此舉恐會引發祖靈不滿。此外，許多梨山居民先前也反應，遷移銅像僅是意識型態，沒有意義。



梨山賓館前的蔣介石脫帽、持帽銅像，碑文註明是1976年設立，有“永懷恩德”和“梨山各界恭建”字體。銅像前可觀賞梨山部落的山巒美景，如今看著蔣銅像由吊車吊起遷移的過程，吸引不少路過的居民圍觀。梨山寶館前不少攤商更表示，現在看賓館圓環前空蕩蕩，感覺少了點什麼。“畢竟蔣公銅像矗立在這裡快50年，早就看習慣了”。



根據台媒報導，梨山里里長賴盛功指出，上任4年來和居民一直反對將蔣介石銅像遷移。畢竟沒有蔣指示榮民弟兄開闢中部橫貫公路及建設梨山地區，就不會有今天的梨山的農場部落。昔日蔣介石也常常造訪梨山。如今銅像旁矗立著兩株高大的雪松，早已讓蔣銅像少了過去丰采，不少遊客路過根本不會注意到它的存在。



賴盛功提及，氣候侵蝕下的銅像早已斑駁鏽蝕待修，又不忍它棄置到慈湖。為重視蔣介石銅像在梨山的精神地位，因而同意配合參山處今發展地方觀光，重新規劃“梨山賓館前圓環景觀改善工程”。對於移置蔣介石行館室內的建議，強調必須遷至梨山文物陳列館與其他中橫公路的史料一同保存。同時處理鏽蝕並重新上漆展示。



和平區公所透露，台中和平環山部落平等國小校園內的蔣介石銅像，大約是3、4年前由“教育部”補助經費移除。目前大梨山地區僅剩武陵、福壽山兩大農場仍可見蔣介石銅像。武陵農場行政中心前的蔣介石銅像每逢櫻花季期間，被粉色櫻花包圍。而福壽山農場蔣介石銅像位於松廬入口處，但目前都沒有拆除規劃。