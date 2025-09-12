高院撤銷柯文哲交保　民眾黨發聲明回擊

民眾黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北9月12日電／前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案，台北地方法院5日裁定柯文哲以新台幣7千萬元交保，柯文哲8日辦保完成後獲釋，台北地檢署9日晚間正式對柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇交保案提出抗告，台灣高等法院11日收案，並於今天撤銷原裁定，發回台北地方法院更裁。對此，台灣民眾黨聲明，高等法院理由空泛，嚴重侵害人權！



民眾黨聲明全文如下：



一、對於高院撤銷地院准柯文哲前主席交保裁定，台灣民眾黨深表遺憾。對比高院在民進黨議員陳怡君貪污案中，合議庭今日自行裁定撤銷地院羈押之決定，准100萬交保之理由，明確強調必須有“勾串證言之具體事實”方符合法定之羈押原因，且檢察官起訴即代表證據已蒐集完成，法院沒有“接力補強有罪證據”的義務，否則不僅違反訴訟當事人的武器平等原則，更壓縮法院無罪推定原則的審判空間。然而，如今碰到柯文哲案卻出現巨大的落差與不同的標準，本黨實難接受。



二、北院的裁定交保理由已清楚揭示，本案重要證人已交互詰問完畢，並強調羈押是侵害人權的手段，“不得僅為防杜勾串證人等緣由，遽認凡有其他證人尚未到庭進行交互詰問者，即有串證之虞，否則將有違“憲法”保障被告之對質詰問權，亦不符合比例原則。”然而，高院竟未考量本案已歷經超過8個月的審理期間，檢方聲請傳喚的重要證人均已交互詰問完畢，卻仍空泛地以“無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞”為由，撤銷地院所為的交保裁定，不僅嚴重侵害人權，亦違反羈押最後手段性之要求。



三、本黨呼籲，地方法院合議庭之法官，應本於獨立審判之精神，捍衛法律專業與公平法院之價值，在發回後之裁定中明確釐清交保所定之條件內容與範圍，並依高院發回之意旨補強說明並無羈押柯文哲主席之必要之理由，以維護柯文哲主席之刑事基本人權。