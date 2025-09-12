柯交保發回更裁　柯媽：誣賴人神明會責罰

柯文哲8日交保後回到新竹老家，柯媽何瑞英、胞妹柯美蘭、遭停職的新竹市長高虹安、代理市長邱臣遠等人都在場。（照片：民眾黨提供資料照） 中評社新竹9月12日電／針對前台灣民眾黨主席柯文哲交保案，台北地檢署9日晚提抗告，台灣高等法院12日撤銷原裁定，發回台北地方法院更裁。消息傳回新竹，柯媽何瑞英哽咽著說，賴清德是“總統”，他說什麼就是什麼，柯媽也說自己每天拜神，人沒做的事卻一直被誣賴，神明會責罰。



台北地方法院將重開羈押庭，訂下周一上午9時傳喚柯文哲出庭，10時準時開庭審理。



前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案，台北地方法院5日裁定柯以7千萬元交保。柯文哲8日辦保完成後獲釋，在北院外發表談話，怒轟台北地檢署什麼都沒查到。



根據《中時新聞網》報導，柯媽說，她年事已高，無法再承受過多壓力，如今只能依靠信仰祈求庇佑，已經80多歲了，她所有的力量就是這樣，她也坦言，若兒子真的再度被收押，心裡真的很捨不得。她也多次強調，“學校老師你去問，都知道他是好學生”。



被問到北檢抗告成功，柯媽表示，“已經跟我們拿了7000萬，還要怎樣？”雖然還不知道最終結果，但她只能祈求神明保佑，她也強調，她們家是小康家庭，並非企業家或權貴，但一直教導孩子要正直做人。



柯媽也說，“要害人沒關係，但我們沒有做壞事，你要誣賴就去說吧！”法官、檢察官都是有學問的人，關了1年多了都找不到證據，找不到證據還要一直查，要查到有才會高興嗎？



最後柯媽也強調，柯文哲是好孩子，絕不會貪汙；賴清德是“總統”，不是隨便的人，他說什麼就是什麼，柯媽說自己每天都會拜神，“人沒做的事卻一直被誣賴，神明會責罰。”