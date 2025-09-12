吳志中曝台美談判內幕　無法進白宮陷劣勢

鄭麗君與美國商務部長盧特尼克等官員會晤。（台美經貿工作小組提供 資料照） 中評社台北9月12日電／美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週四（11日）接受CNBC節目訪問時表示，“即將與台灣達成1項重大協議”。台灣“外交部次長”吳志中向《華盛頓觀察家報》表示，“台灣的情況非常不同，因此我們以非官方方式處理特朗普事件”。



吳志中坦言，“如果我們能在特朗普的辦公室裡見到他，對我們來說是一場勝利，但這種事根本不太可能發生。”



對於此一事件，美麗島電子報董事長吳子嘉日前曾指稱台灣談判團隊都在華府酒店與美方視訊，沒有見到對方官員。“行政院”日前曾公布3張談判時的會面照片，包括“行政院副院長”鄭麗君與美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表署代表葛里爾等人合影照片，嚴厲譴責特定媒體人憑空捏造虛構言論。



根據《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）報導，白宮在特朗普主政下，成為各國元首尋求與美國制定雙邊關係新框架的場所。然而台灣因為中國的關係，台灣官員並無法有這樣的特權。導致美台雙方有諸多挑戰和限制。台灣是美國的主要盟友之一，在上個月美國對台徵收20%對等關稅。



報導指出，1979年美國因承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，並貫徹一中政策，與台灣“斷交”，美台雙邊談判，可能意味著承認台灣為“獨立國家”，可能會引發北京的強烈反對。



報導回溯今年七月，“總統”賴清德原擬訪問中南美洲，並提出過境美國達拉斯和紐約的計劃，但因美國擔心與中國的談判受到影響，遭美國政府拒絕。

