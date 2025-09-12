柯志恩會勘地都被檢方拉封鎖線　藍綠大鬥法

高雄市大樹區統嶺段603地號部分山區遭傾倒廢棄物，藍委柯志恩12日下午前往會勘時，現場再度被拉起封鎖線，且鐵門深鎖無法進入。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月12日電（記者 蔣繼平）高雄農地頻爆盜採砂石與廢棄物回填爭議。中國國民黨籍“立委”柯志恩12日連跑美濃、大樹兩處農地進行會勘，都由檢調提早一步帶隊偵辦並拉封鎖線，對此，柯志恩質疑“在野黨接獲陳情踢爆，市府就震怒、開罰、檢調配合偵辦，那之前都在幹嘛？若搞偵查不公開，民眾疑慮何時才要解決？”



柯志恩12日下午3時前往遭傾倒廢棄物的大樹區統領段603地號會勘，國民黨籍高雄市議員吳利成、黃香菽以及數名當地里長陪同。該處距離佛光山約3公里，在國道三號下方的山坡地，需經過高速公路涵洞才會抵達，地點相當隱蔽。



柯志恩抵達現場時，該處私人土地已被拉上封鎖線，且入口鐵門上鎖，無法直視非法回填處，等於不得其門而入。由於上午前往美濃會勘盜採砂石時也被拉上封鎖線，柯志恩見狀不滿並嗆“拉上封鎖線變成刑案現場，搞偵查不公開？民眾疑慮何時才要解決？”



柯志恩表示，在野黨接獲陳情後，市府積極處理是樂觀其成，但為什麼都要被發現後，市府才要震怒、開罰、檢調進來偵辦，那之前都在幹嘛？為何都這麼巧合，都選在野黨辦會勘的前一天，檢調就進來調查並拉上封鎖線。



吳利成也質疑，每次偏鄉發生問題，市府都開罰，但都沒有解決，環境根本沒有改善。且一般農民的農地只要沒有農用，不用一個月，政府就寄罰單準備來處罰了，真奇怪，那這塊地非法堆廢棄物怎麼就沒發現？



柯志恩拿出手舉板拉出時間軸，她指出，兩年前市府就知道此案，但今年開罰後還是有大車進出，直到1日接獲陳情後辦理會勘，市府與檢調就動起來。她認為，除了開罰後就沒監控是大問題，不法利益比罰款多也要修法遏止，並重罰源頭。



有關高雄市大樹區統嶺段603地號部分山區經民眾檢舉遭不明人士傾倒廢棄物案，橋頭地檢署12日會同相關單位前往勘驗，發現遭非法堆置營建混合物土方約0.2公頃。高雄市環保局對地主及行為人依違反廢棄物清理法開罰新台幣6百萬元。