中評關注：高雄地裂天崩民怨起　藍反攻號角

高雄美濃地區頻傳盜採砂石及非法填埋廢棄物事件，藍委柯志恩12日率隊會勘受到各界關注。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月13日電（記者 蔣繼平）高雄近期頻傳盜採土石案、興達電廠爆炸事故，地裂天崩民怨四起的現象受到關注，有如2018年藍綠變天前奏翻版。綠營想在高雄交棒遇亂流陷泥沼，民進黨執政成包袱、地方長期選擇性只看好不說壞的陋習受考驗，藍營這次緊抓機會搶攻替自己造局，能否掀起改變的契機值得後續觀察。



高雄政治環境情況詭譎，明年將屆滿卸任的民進黨籍高雄市長陳其邁原本已經鋪陳交棒政績，譬如演唱會經濟、台積電進駐、轉型智慧城市等劇本，但受到近期盜採土石、廢棄物回填爭議連環爆，面對在野黨不斷揭弊，執政黨若無法強烈打弊，恐怕難解民怨。



回應美濃地區發生盜採砂石及非法填埋廢棄物事件，陳其邁雖表示絕不迴避，將扛起責任、全力以赴，徹底掃蕩犯罪行為，將歹徒繩之以法，但他還認為現行罰則無法有效嚇阻犯罪，呼籲“中央”修法加重刑責。凸顯地方與“中央”各自為政。



在這種政治環境下，爭取民進黨高雄市長初選的綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺，面臨“中央”與地方需要整隊，“中央”執政大環境又不利，地方執政成績遭遇亂流與考驗，不僅逆風，立場難砲打市府，爭取初選難脫穎而出，陷入一團泥沼。



選區就在美濃的邱議瑩近期上節目就示警“大罷免挫敗對南部選情造成衝擊，加上整體民調走低，對手在上升，我們卻在下滑，這是一個嚴重警訊”。邱議瑩的話相當有代表性，因為美濃農地盜採砂石案，被諷美濃大峽谷，邱的影響最直接。



但是距離明年縣市長選舉還有1年多，時間很早，要說高雄一定會變天，那可未必。只能說綠營減分，藍營要加分得靠自己爭取，但可更加肯定，不管國民黨新主席誰來當，藍委柯志恩會是代表國民黨參選市長的人，這點會更肯定。



外界關注高雄2018年5千個天坑的氛圍再度重現，當時民怨四起導致掀起韓流，綠營最擔心再度重演變天。柯志恩也利用這次機會辦會勘、衝現場，順應時勢造局，搶到鎂光燈，未來若能團結藍營、感動人心，成為揭弊女神，當然明年就更有機會。