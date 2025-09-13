童子賢：AI產業恐遇短暫泡沫化現象

和碩董事長童子賢受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月13日電（記者 盧誠輝）玉山科技協會理事長、和碩聯合科技董事長童子賢12日出席桃園企業高峰會時受訪表示，目前全球的趨勢仍在AI所帶來的智慧製造風潮，但大家也不要忽略了，科技在摸索的過程中，有時候會讓產業發生短暫的泡沫現象，因為從夢想到實用化需要時間，很多東西不會一次到位。



“2025 桃園企業高峰會：從製造走向智造，引爆企業新成長”12日在桃園市政府大禮堂舉行，包括童子賢、中國國民黨籍桃園市長張善政、桃園市工商策進會執行長王智弘、桃園市工業會理事長莊嘉郁、桃園市中小企業協會理事長蔡易潔、台灣科學園區科學工業同業公會秘書長王永壯等人都到場出席。



童子賢指出，對於AI產業大家不要想用一步登天的方式，因為智慧製造是全球趨勢，台灣要做的是培育人才並能夠留在領先群裡面，台灣不會因為突然發明一個智慧製造就跟全世界不一樣，基本上台灣還是非常擅長利用全球趨勢，例如半導體是全球的趨勢，而台灣並沒有發明半導體，但台積電把制度、紀律和員工士氣弄得很高昂，因此才能讓台積電領先群雄。



童子賢提醒，目前全球的趨勢仍在AI所帶來的智慧製造風潮，但大家也不要忽略了，科技在摸索的過程中，有時候會讓產業發生短暫的泡沫現象，因為從夢想到實用化需要時間，例如現在網路對大家來說是如此重要，但也不要忘了，網路在約2000年的時候，也曾遭遇約短暫2年的泡沫化時期。



他提到，產業短暫泡沫化的時期會讓很多廠商都因此倒閉，經過淘汰所留下來的廠商必須找到正確的定位，才有辦法重新獲得消費者的歡迎，所以20年下來，大家現在都已離不開網路，甚至已到了沒有網路就不能消費、工作與聯絡的地步，沒有網路什麼事情都不能做，但在2000年的時候，當時大家都在找尋網路該怎麼使用才能用得更好。

