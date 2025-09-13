柯文哲會續押？邱毅：最高1億交保機會大

邱毅接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月13日電（記者 張嘉文）前民眾黨主席柯文哲涉京華城案，被羈押363天後以新台幣7千萬元交保，但台北地檢署抗告成功，台北地方法院將在15日開庭審理，柯有無可能再度被羈押？前“立委”邱毅向中評社表示，柯文哲被困在司法貓捉老鼠的遊戲中，這次的開庭不排除出現將交保金提高8千萬，甚至最高到1億元的狀況，但柯再被羈押的機會仍有，但可能性非最大。



柯文哲因京華城案，自去年9月5日起遭羈押禁見，他在8日下午以7千萬元交保離開看守所後，北檢9日晚間即以尚有重要證人未調查完畢、柯交保後接觸陳智菡等證人、對同案被告喊話，隔空串證等理由提出抗告。高等法院11日收案後，12日下午結果出爐，撤銷原交保裁定，發回台北地院更裁。



邱毅對此接受中評社訪問時分析，他早在柯文哲交保前就預料賴清德會採取“先放再收”的兩手策略。因為在大罷免大失敗後，社會輿論壓力龐大，何時要放柯的問題受到高度討論，賴為了止跌回穩、安撫輿論，法院勢必要讓柯文哲交保，但以賴的鬥雞個性，勢必重現檢方無限提抗告的手法。



邱毅說，這就是“貓捉老鼠”的遊戲，賴清德既要利用柯文哲交保來展現司法有彈性，化解民怨；又要靠檢方抗告、法院加碼保金，來摧毀柯文哲的人設，隨著保金提高，會讓社會輿論出現“柯文哲其實很有錢”的討論，藉此打擊其政治形象。



至於檢方抗告的五大理由，邱毅認為，其中最具風險的是“與證人接觸”與“隔空串證”兩點。他舉例，柯文哲同車的陳智菡雖是證人，但屬於不同案子，難以構成串證；真正麻煩的是柯在交保當天的談話中，提及同案被告李文宗，可能被檢方認定為“隔空傳遞訊息”。



邱毅強調，雖然柯文哲當時的說法是出於對老同學同遭受司法迫害“抱不平”而非“串證”，但檢方若刻意放大，仍可能成為法官提高交保金或再次收押的理由。



他預測，15日北院裁定時，法官在高院壓力與政治氛圍下，勢必不會維持原本保金7千萬的數字，最少會提高到8千萬，甚至可能達1億元。至於是否再度收押，邱毅評估“風險存在，但不算最高”。