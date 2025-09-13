屠刀在誰手上？陳其邁、賴清德不同調

陳其邁。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月13日電（記者 鄭羿菲）新版財劃法分配朝野爭鋒，賴清德回應“屠刀不在民進黨手中”，並在臉書上呼籲“在野放下屠刀”。不過，民進黨籍高雄市長陳其邁則與賴不同調，他說，誠懇希望朝野能放下屠刀，而不是拿刀相向刀刀見骨，朝野政黨領袖見面談有這麼困難嗎？為何要這樣兵戎相見？



中國國民黨籍台中市長盧秀燕燕10日邀集藍白15縣市長連袂開記者會，要求“賴政府”“放下屠刀”，國民黨籍台北市長蔣萬安更嗆聲“就是要地方包圍中央”；賴清德日前則回嗆“屠刀不在民進黨手中”，引爆朝野衝突，民進黨也表態，在野黨應該先承認錯誤、公開道歉，再來和“政院”協商如何善後。中國國民黨主席朱立倫則承認，公式設計有瑕疵，“行政院”應提修法送“立法院”。



“行政院”13日分2批邀集縣市政府首長開會，討論新版財劃法引發的分配爭議及後續處理事宜。“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵都會出席，上午將邀請基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、高雄市、屏東縣，以及離島的澎湖縣、金門縣及連江縣等11個縣市與會。



陳其邁表示，現在的爭議是財劃法草率修法的錯誤，明顯造成各縣市分配不公的狀況，統籌分配款、一般性補助款與計劃性補助款，三項加起來不能比過去少才公平。現在“立法院”該修法的修法，“行政院”該試算合理的就是算合理，讓全台22縣市首長，大家都能共享台灣經濟繁榮的果實，他真的非常誠懇地希望朝野能放下屠刀，而不是拿刀相向刀刀見骨。

