財劃法朝野爭鋒　綠籲藍白修法有錯就認、改

張惇涵。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月13日電（記者 鄭羿菲）新版財劃法分配朝野爭鋒，“行政院長”卓榮泰13日邀全台縣市長共商解方。不過，綠營依然強調在野黨的錯誤，民進黨籍屏東縣長周春米表示，修法錯誤影響中央與地方的財源不穩，“立法院”修法有錯應該要認錯。



“行政院秘書長”張惇涵則說，解鈴還須繫鈴人，“立法院”即將開議，希望“立法院”做一件對的事，這也是今天邀請縣市首長來共商的目標。



中國國民黨籍台中市長盧秀燕燕10日邀集藍白15縣市長連袂開記者會，要求“賴政府”“放下屠刀”，國民黨籍台北市長蔣萬安更嗆聲“就是要地方包圍中央”；賴清德日前則回嗆“屠刀不在民進黨手中”，引爆朝野衝突，民進黨也表態，在野黨應該先承認錯誤、公開道歉，再來和“政院”協商如何善後。中國國民黨主席朱立倫則承認，公式設計有瑕疵，“行政院”應提修法送“立法院”。



“行政院”13日分2批邀集縣市政府首長開會，討論新版財劃法引發的分配爭議及後續處理事宜。“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵都會出席，上午將邀請基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、高雄市、屏東縣，以及離島的澎湖縣、金門縣及連江縣等11個縣市與會。



周春米會前接受媒體訪問表示，新版財劃法讓中央與地方的財源都非常不穩定，嚴重影響地方施政，在離島部分的統籌分配款，很明顯得得出修法的錯誤，各縣市也分配不均，屏東縣更是非六都中倒數第一名。“立法院”修法有錯就應該認，趕快把錯誤導正，讓財劃法恢復應有的立法精神，均衡縣市發展。

