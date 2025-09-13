爭錢盧秀燕今反常低調　黃偉哲砲聲隆隆

盧秀燕。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月13日電（記者 鄭羿菲）新版財劃法分配朝野交鋒，“行政院長”卓榮泰13日邀全台縣市長共商解方。日前邀集藍白15縣市長像“賴政府”要錢的中國國民黨籍台中市長盧秀燕，今天卻非常低調，反而是民進黨籍台南市長黃偉哲砲聲隆隆，對準“立法院”立法過程草率猛轟，黃強調，不排除南部地方首長串連起來，向“立法院”做最沈重的抗議與爭取。



中國國民黨籍台中市長盧秀燕10日邀集藍白15縣市長連袂開記者會，要求“賴政府”“放下屠刀”，國民黨籍台北市長蔣萬安更嗆聲“就是要地方包圍中央”；賴清德日前則回嗆“屠刀不在民進黨手中”，引爆朝野衝突，民進黨也表態，在野黨應該先承認錯誤、公開道歉，再來和“政院”協商如何善後。中國國民黨主席朱立倫則承認，公式設計有瑕疵，“行政院”應提修法送“立法院”。



“行政院”13日分2批邀集縣市政府首長開會，討論新版財劃法引發的分配爭議及後續處理事宜。“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵都會出席，下午邀請台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等11個縣市參加。



盧秀燕在會前僅低調表示，財劃法實施前，台中市政府的“中央”補助已被大砍新台幣250億元，造成財政非常大的缺口，今天來開會，至少要把被砍的250億元搶救回來，不要白跑一趟。



黃偉哲說，新版財劃法犯了很嚴重的問題，若公式不正確，得出的結果一定背離社會公平正義，分子、分母的謬誤只是細枝末節，最重要的是計算公式分配不均，無法兼顧南北平衡，這樣分配的結果一定不公平。台積電總公司在新竹市，但產能、廠房都在中南部，以營業稅來分配，40多萬人口的新竹市所分配的數額，卻比180多萬人口的台南市多。



黃偉哲批評，在野黨“立委”說“行政院”沒有提出財劃法的版本，試問若有“行政院”的版本，“立法院”會照做嗎？“行政院”提出覆議，“立法院”還不是用強硬的表決否決。這樣草率的態度立法，及沒辦法顧及南北發展，造成重北輕南的結果，我們萬萬無法接受，若“立法院”繼續這樣下去，不排除南部地方首長串連起來，向“立法院”做最沈重的抗議與爭取！



國民黨籍雲林縣長張麗善則反嗆，“中央”與地方應一起為人民謀福利，而不是抓到一點小瑕疵，現在就大做文章，刻意刁難地方政府，讓地方政府都沒辦法編列預算。她提出三大訴求，一、一般補助款不能任意刪除。二、自籌款依照各縣市政府財力調整。三、統籌分配稅345億元立刻分配給地方縣市政府。