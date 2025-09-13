卓榮泰強硬表態　“立院”自行解決財劃法錯誤

卓榮泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月13日電（記者 鄭羿菲）新版財劃法分配朝野交鋒，“行政院長”卓榮泰13日邀全台縣市長共商解方。此前，民進黨曾要求在野黨承認錯誤、公開道歉。卓榮泰下午總結時強硬表示，新版財劃法的公式錯誤，“立法院”應對所造成的錯誤向民眾負責，“立法院”必須自行提出解決方式。



卓榮泰也說，“行政院”未來要做的是，全盤檢討建立一個可長可久的財劃法，避免城鄉失衡等全盤考量，必須要與各縣市充分討論，若要修新的財劃法，一定要大家同意，且過程符合民主程序。



媒體追問，全盤檢討的修正版財劃法，會否列為優先法案？會否與藍營合作共推院版財劃法？期程為何？卓榮泰意有所指地回應，“痛苦一年就夠了”，不要明年再重復同樣的痛苦，“行政院”會主動嘗試各種合作協商，甚至是自己發起協商，重點在於“行政”、“立法”兩院，“中央”、地方都要充分溝通。



中國國民黨籍台中市長盧秀燕燕10日邀集藍白15縣市長連袂開記者會，要求“賴政府”“放下屠刀”，國民黨籍台北市長蔣萬安更嗆聲“就是要地方包圍中央”；賴清德日前則回嗆“屠刀不在民進黨手中”，引爆朝野衝突，民進黨也表態，在野黨應該先承認錯誤、公開道歉，再來和“政院”協商如何善後。中國國民黨主席朱立倫則承認，公式設計有瑕疵，“行政院”應提修法送“立法院”。



“行政院”13日分2批邀集縣市政府首長開會，討論新版財劃法引發的分配爭議及後續處理事宜。卓榮泰在與全台22縣市首長、代表會商後，下午召開“財劃法事權分配中央地方溝通行政院說明”記者會，卓榮泰、鄭麗君、張惇涵、發言人李慧芝、“財政部長”莊翠雲、“行政院主計總處主計長”陳淑姿出席。



卓榮泰表示，在與縣市首長討論時，他說明“中央”遇到的三大問題，一、若統籌分配稅款新台幣4165億元撥給地方，還得維持一般性補助款，及其他計劃性補助款，及針對“國防”等支應，“中央政府”的明年度總預算無法編列。二、新版財劃法既然要落實地方自治，哪些事權應回歸地方。三、修法後計算公式導致城鄉嚴重失衡。



卓榮泰說，地方首長大多數都提到要能互相包容體諒，有三點共識，一、普遍認為新版財劃法計算公式有誤，必須尋求解決。二、無論統籌分配稅款分配多或少，均認為水平分配必須重新檢討。三、地方自治事項轉由地方政府承擔，是必要的。他指出，全盤檢討財劃法是未來必須要走的途徑，不僅是針對錯誤的計算公式修改而已。



卓榮泰指出，新版財劃法的條文已明定公式，因此無法用行政解釋來解決，而今年2月27日“行政院”對財劃法提出覆議，但已遭“立法院”否決，所以“立法院”要對倉促修財劃法所造成的錯誤，自行向民眾負責，必須“立法院”自行提出解決方式，“行政院”無立場對現在的錯誤做任何動作，他希望“立法院”未來能自行解決過去所累積下來的錯誤。