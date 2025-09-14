中評關注：綠批藍白修財劃法瑕疵　撿到槍？

卓榮泰13日強硬表態，財劃法公式錯誤，“立法院”要自己負責。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月14日電（記者 鄭羿菲）新版財劃法朝野交鋒從去年12月三讀通過後一直延續至今，牽涉統籌分配稅款、一般性補助款、計劃性補助款，藍白15縣市首長日前雖大動作強硬“要錢”，如今卻被民進黨揪住分子、分母“公式錯誤”的修法把柄擴大宣傳，讓綠營撿到槍，想為大罷免失利後的頹勢止血。



新版財劃法自去年12月20日三讀通過後，一直是朝野攻防戰場之一，“行政院”曾在2月27日向“立法院”提出覆議，但遭“立法院”否決。在大罷免失利後，新版財劃法的政治攻防再起，中國國民黨籍台中市長盧秀燕10日大動作邀集藍白15縣市長連袂開記者會，要求賴政府“放下屠刀”、強硬向賴政府要錢，但“行政院長”卓榮泰13日邀全台縣市長共商財劃法解方時，盧卻十分低調，態度可說180度轉變。



盧秀燕態度的改變，原因恐在於民進黨近日大肆宣傳藍白在修新版財劃法時，列入法條的“公式錯誤”的小辮子，新版財劃法分子、分母的瑕疵，讓離島連江縣的統籌分配竟然“掛零”，連中國國民黨主席朱立倫都承認公式設計有瑕疵，要求“行政院”應提修法送“立法院”，而國民黨籍“立委”陳雪生也已提案修法。



財劃法分母公式有誤，在於台灣本島19縣市的統籌分配稅款，應以19縣市當分母，但條文卻寫成全台22縣市，將離島三縣都包含進去，使得各縣市實際拿到的錢都變少。



面對財劃法爭議，民進黨統一口徑要求“在野黨應先道歉”，卓榮泰更是強硬表態，“‘立法院’應向民眾負責，自行提出解方”，不想幫藍白擦屁股。卓不願提出院版修正錯誤公式，其實情有可原，畢竟綠營從726、823大罷免失利以來，始終只能憋著一口氣，民進黨此時採取強硬態度，大肆宣傳藍白委修法瑕疵，正是讓綠營基層能吐口惡氣、重振士氣面對2026地方選舉。



不過，民眾對賴清德執政的不滿是複雜因素，包括美國關稅談判、前台灣民眾黨主席柯文哲獲釋等，多份民調已能佐證，如今綠營雖能暫時緩緩大罷免失利以來的一口氣，但美國關稅結果即將出爐，面對接下來的議題攻防，恐怕也無法太過樂觀。