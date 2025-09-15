中評關注：賴清德直搗盧秀燕本命區開講

賴清德14日前進台中開講，拉抬綠委何欣純。（中評社） 中評社台中9月15日電（記者 方敬為）民進黨啟動22縣市巡迴座談，賴清德全程參與，14日前進中台灣，在台中市的部分，選在北屯區開講，賴除了與支持者互動，也積極拉抬可能參選2026台中市長的綠委何欣純。選擇北屯有多重意義，該區是國民黨籍台中市長盧秀燕的本命區，並且是台中市人口最大行政區，賴清德直搗藍營票倉，布局2026地方選舉意味濃厚。



民進黨自今年9月6日起展開“下鄉22講”，賴清德親自領軍，每個周末陸續到22個縣市巡迴座談，深入地方與基層對話。6日到基隆、台北，7日到新竹、桃園，13日到新北，14日到彰化、台中。



值得注意的是，賴清德在台中市開講，特別選在北屯區水景福隆宮，可能參選2026台中市長的綠委何欣純特別跨選區陪同，該安排顯然是針對盧秀燕，由於北屯區正是盧的本命區，加上盧秀燕視為2028最可能挑戰賴清德的人選，近來並動作頻頻，接連槓上“賴政府”，因此賴清德領大軍壓境台中北屯區，策略意圖強烈。



台中市北屯區是全市人口規模最大的行政區，2024年人口成長達到31.1萬人，是重要票倉，盧秀燕擔任“立委”時的選區就在北區、北屯區，並且創下6連霸紀錄，北屯區被視為藍營優勢票倉，賴清德深入艱困選區開講，一來向盧秀燕叫板，二來替何欣純助攻。



何欣純有意代表綠營參選2026台中市長，也是目前看來最有可能出線的選將，何長期經營台中屯區，在太平、大里選區實力堅強，更曾獲得“立委”選舉全台最高得票紀錄，但要進階挑戰台中市長，在市區的知名度卻相對不足，成為一大短板，尤其全市最大票倉北屯區又是藍大於綠，所以透過賴清德加持，有助凝聚當地泛綠票源。