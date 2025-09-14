AIT鼓吹台灣地位未定論　勞動黨嚴正抗議

AIT發表台灣地位未定論，勞動黨發表抗議聲明。 中評社台北9月14日電／美國在台協會（AIT）近日鼓吹所謂“台灣地位未定論”，聲稱二戰文件未決定台灣歸屬，並反指中國“扭曲歷史”。這完全是美國基於霸權利益的政治謊言。事實上，美國長期不斷要求台灣增加軍費、購買軍火，並在政治與內政上施壓介入，煽動對抗與衝突，把台灣一步步推向戰爭邊緣，這才是破壞台海和平的真正禍源。



勞動黨嚴正抗議：AIT散布“未定論”，是對歷史的歪曲、對中國內政的粗暴干涉，也是對台灣人民安全的最大威脅！我們堅決反對美國霸權，堅決譴責民進黨政客的賣台行徑！



今年是中國人民抗日戰爭勝利暨台灣光復八十週年。八十年前，世界反法西斯戰爭的勝利與中國人民浴血抗戰的成果，使台灣結束半世紀殖民統治、重歸祖國懷抱，從根本上確立了台灣回歸中國的法理地位。這段歷史不容抹煞，更不容外國勢力篡改。兩岸同屬一中，台灣是中國台灣，美國毫無干預立場！



一、歷史與法理鐵證如山！



1943年《開羅宣言》明確規定，日本竊取的中國領土，包括台灣與澎湖，必須歸還中國；1945年《波茨坦公告》再次確認。同年日本無條件投降，簽署降書承諾遵守前述文件。1945年10月25日台灣光復，中國政府依法接收台灣主權與行政，台灣回歸祖國。這是反法西斯戰爭勝利、中國人民抗戰勝利的必然結果，也是國際公認的歷史事實。1971年聯合國第2758號決議更在國際法理上作出定論：北京政府是中國唯一合法代表，徹底排除了“兩個中國”和“一中一台”的幻想，並確認台灣是中國的一部分。AIT炒作“未定論”，完全是顛倒黑白的政治謊言。



二、美國藉介入兩岸加深矛盾、從中牟利！



AIT所謂“未定論”不是法律立場，而是霸權工具。美國深知兩岸同屬一中的歷史事實，卻持續挑撥矛盾，製造敵意。長期以來，美國一方面不斷要求台灣增加軍費，兜售昂貴軍火，把人民血汗錢輸送給軍工集團；另一方面，則在政治、經濟與內政上全面施壓，迫使台灣充當其“抗中”前線。這種雙重操弄，不僅讓台灣淪為美國的提款機與棋子，更將台灣一步步推向戰爭火線。美國口口聲聲“保護台灣”，其實只是在挑動對立、製造危機，讓自己坐收漁利。真正承受代價的，是台灣廣大人民的生命安全與生存尊嚴。

