林碩彥：高雄興達電廠爆炸凸顯台電螺絲鬆了

民眾黨籍新竹縣議員林碩彥具電機工程專業背景。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月15日電（記者 盧誠輝）高雄興達電廠爆炸案連日引發爭議，曾從事科技公司外包廠工程稽核工作的台灣民眾黨籍新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問認為，台電的合格供應商與設備驗證程序可能有重大缺陷，再加上興達電廠設備老化與過度使用，才會導致爆炸，這也凸顯台電螺絲已經鬆了。



高雄興達電廠9日晚間發生新燃氣機組在試運轉過程中，因天然氣加熱器管線銜接處洩漏，現場傳出爆炸聲並竄出火光，所幸火勢在半小時內撲滅，雖然沒有造成人員傷亡，但也讓外界再次關注電廠安全與供應穩定性的問題。



林碩彥表示，他是電機碩士畢業，也曾從事過科技公司外包廠工程稽核，相當了解何謂合格的供應商，而高雄興達電廠是一個舊的火力發電廠，想要成為台電的合格供應商，一定會經過非常嚴謹的審核過程，理論上都會有一套嚴格的SOP標準才對。



他指出，但根據媒體報導有台電內部工程師爆料，興達電廠會爆炸是因有零件該汰換卻沒有汰換，雖然台電否認此說法，但他認為，這樣的指控並非空穴來風，他也高度懷疑台電在審核合格供應商的時候，應該有出現一些SOP標準上的“鬆動”或“放寬”。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，現為民眾黨在新竹縣唯一的一席議員。



林碩彥認為，“有問題卻被不專業的人認為沒有問題”，是興達發電廠會發生爆炸的主因之一。他強烈質疑台電在審核合格供應商的SOP流程並未走完，也高度懷疑台電在“被要求保持供電量”的壓力下，有可能為了不讓興達電廠脫離可用機組的合格供應商名單，而在核準程序與設備維管上打了折扣。