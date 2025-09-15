中評：AIT拋台灣地位未定　台海風險衝高

AIT拋台灣地位未定論，引起熱議。(中評社 資料照) 中評社台北9月15日電（評論員 林淑玲）美國在台協會（AIT）13日表態台灣地位未定，挑戰做為中美關係政治基礎的三個聯合公報，特別是在1972年中美簽訂《上海公報》後，美國基本就幾乎不再提台灣地位未定論。在中國大陸九三大閱兵後、中美新一輪貿易談判前夕，美國突然轉向附合“台獨”並不尋常，這也是台海風險升高的訊號。



針對台灣地位未定論，AIT發言人回覆媒體詢問時稱，中國故意歪曲二戰時期的文件，包括“開羅宣言”、“波茨坦公告”和“舊金山和約”；北京的敘事完全是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。



AIT的最新說法被質疑美國對台灣政策有所改變。



美國近幾任總統執政，都是強調“一個中國政策”（One－China Policy）。中方堅決反對鼓吹“台灣地位未定論”載明於1972年中美《上海公報》，與中方堅決反對任何旨在製造“一中一台”、“一個中國、兩個政府”、“兩個中國”、“台灣獨立”並列。特朗普5月12日在白宮記者會上更提到，“中國同意全面開放，對兩國都是好事，對統一與和平也非常有利”。



美國突然提到台灣地位未定論將重創中美關係，如果《上海公報》都遭到挑戰，將危及中美共同政治基礎。民進黨政府對AIT的說法歡天喜地，台“外長”林佳龍回應表示“感謝駁斥中方不實論述”，台官方顯然低估了此一事件嚴重性，台灣地位未定論一旦成為美國對台灣問題的基本立場，也等於是支持“台灣獨立”、“一中一台”，挑戰中方核心利益，嚴重性非同小可，台海風險勢必升高。



美國為何會在這個時候去挑台灣地位未定論，有幾個觀察點，第一是中國大陸九三大閱兵產生強大震攝力，不僅是中國先進武器、精實部隊展現的國家實力，還有中國與俄羅斯、朝鮮的緊密兄弟情誼；加上2025年上海合作組織天津峰會形成的反美陣營集結，美國故技重施把“台灣牌”拿出來打，進一步企圖拿台灣挑事，擴大衝突。



美國打“台灣牌”雖然沒有新意，但這次的台灣地位未定論，藥下得又重又狠並不尋常。這反映美國對特朗普關稅戰導致盟友眾叛親離，反美聯盟愈來愈大，朋友愈來愈少的不安。當下，許多被特朗普關稅整得奄奄一息的國家都轉而友好中國，美國的色厲內荏最後是把台灣拿來耍。