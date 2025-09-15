邱毅析國民黨主席選舉三派系鼎立

邱毅向中評社解析國民黨主席選舉局勢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉15日開始領表，表態參選者百家爭鳴，前“立委”邱毅向中評社分析，國民黨主席選舉呈現三大派系鼎立格局，分別是保守派、改革派與平衡派，各自的背後代表不同的力量與盤算。



但邱毅認為，不管最後誰出線，這一任國民黨主席要對藍營2028大選熱門人選盧秀燕有三個作用，分別是功能性、安全性和互補性，才有辦法相輔相成，帶領藍營2028重返執政。



國民黨主席選舉15至19日開始領表登記，10月18日進行投票，現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選。目前有7人表態參選黨主席，包括：藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、高雄市黨部中常委孫健萍、律師李漢中、前國代蔡志弘，第8位可能是前台北市長郝龍斌或前中廣董事長趙少康，第9位則可能是國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁。



邱毅接受中評社訪問時對此表示，國民黨財務拮据，黨主席一職並非人人趨之若鶩，但由於2028年重新執政的希望變得愈來愈高，主席大位反而成了香餑餑，吸引各路人馬爭相角逐。



邱毅認為，這次主席之位的競逐，可歸納為三股力量。第一是“保守派”，也就是傳統國民黨菁英與地方派系。他們強調黨主席必須具行政或黨務歷練，且要有一定年紀與份量才能鎮得住百年大黨，而這股力量最初鎖定盧秀燕，盼藉她的高民意與地方治理經驗帶領國民黨。



但邱毅透露，盧秀燕之前曾和他討論過，無法承擔這場主席選戰，主因正是看到民眾黨前主席柯文哲的下場，柯在2024大選就是黨主席與候選人身分，必須大規模募款，也因此在政治獻金和京華城案上被連結，目前還任台中市長的盧秀燕，如果兼任國民黨主席，勢必引來綠營發動的司法與政治風險，甚至可能被設計成貪腐疑雲，可能還沒參加大選就先被殲滅了。

