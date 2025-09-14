地位未定論戰　蕭旭岑：綠政客出賣台灣利益

蕭旭岑。(中評社 資料照) 中評社台北9月14日電／美國在台協會（AIT）拋出台灣地位未定論，馬英九基金會執行長蕭旭岑批違反美國“六項保證”，民進黨“立委”反過來指控蕭“唱和中共”，蕭旭岑今嚴正表示，台灣主權屬於“中華民國”，這是很明確的事，民進黨政客卻說台灣地位未定，根本是出賣台灣利益，對不起“中華民國”。



蕭旭岑強調，綠營政客也不用扯什麼舊金山和約，只要回頭檢視“中華民國憲法”，明定“台灣與大陸同屬一個中國，也就是‘中華民國′”，台灣主權當然歸屬於“中華民國”。



蕭旭岑表示，“外交部長”林佳龍與民進黨“立委”拿“中華民國”的薪水，卻完全不遵守“中華民國憲法”，誤導台灣人錯誤的“台灣地位未定論”，根本是尸位素餐，讓人唾棄。



蕭旭岑質問，台灣地位明明非常明確，就是“台灣屬於‘中華民國′，為什麼民進黨政客要說台灣地位尚未確定？是看不起台灣人嗎？是迎合想要挑動兩岸關係的美國政客嗎？有這種政務官和‘立法委員′，台灣人還需要敵人嗎？真正是標準的‘飼老鼠，咬布袋′”。



蕭旭岑表示，《開羅宣言》、《波茨坦公告》與日本降伏文書都明確了日本必須將台灣、澎湖群島歸還“中華民國”，民進黨政客卻反過來指控持這樣說法的人是“唱和中共”，到底是沒有讀書，還是別有居心？



蕭旭岑強調，難道民進黨政客反對“台灣主權”屬於“中華民國”嗎？跟著外國政客起鬨亂扯“台灣地位未定”的政客，才是真正愧對“中華民國”，出賣台灣利益，是台灣的罪人。