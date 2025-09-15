北檢點名因這2證人要押柯文哲　律師嗆夠了

柯文哲委任律師陸正義。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月15日電（記者 張穎齊）台北地方法院15日重開前台灣民眾黨主席柯文哲羈押庭，台北地檢署點名柯文哲接觸相關證人民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、民眾黨籍台北市議員陳宥丞，所以要押。柯文哲律師批，現在是官尊民卑，北檢違反法律武器不平等，一再抗告，夠了！



前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案遭羈押禁見逾一年，8日以新台幣7千萬元交保。台北地檢署抗告成功，台灣高等法院12日撤銷台北地方法院的交保裁定，15日重開羈押庭。



柯文哲、同案被告中國國民黨籍台北市議員應曉薇出庭羈押庭，承審的台北地方法院法官為許芳瑜，台北地檢署檢察官則有林俊廷、陳思荔等，辯方有被告柯文哲及委任辯護人鄭深元、陸正義、蕭奕弘、應曉薇及辯護人曹智涵、吳佳蓉等。民眾黨主席黃國昌、柯妻陳佩琪、應曉薇長女應佳妤、白委張啟楷等列席旁聽。



林俊廷表示，柯文哲及一些政治人物做出政治干擾、對媒體放話，很多操作的語言，還說北檢一定要把柯文哲押到死，這些話都沒必要，但北檢提抗告不是以政治語言考量。而是透過電視畫面看到，柯文哲8日交保當天就接觸相關證人陳智菡、陳宥丞，不管柯是否為被動，難道是雙陳主動嗎？柯辯護人還援引民進黨籍台北市議員陳怡君交保來對照柯，這完全不同。



林俊廷說，北檢提抗告是因為，柯文哲與陳智菡、陳宥丞接觸，還透過媒體喊話影響司法及相關證人，柯文哲還要與證人戴利玲、戴于文、張高祥等人詰問。另外柯文哲確有串證滅證事實，包括撕掉Orange許芷瑜出境的字條，問陳智菡木可內帳有無洩漏？競總10%3千萬錢給木可販賣競選小物。另外民眾黨秘書長周榆修也作偽證。可參照國民黨籍台北市議員陳重文案，也是全部的案子問完才交保陳重文。還有柯文哲授權小編，在法庭外進行斷章取義的法庭內情況，大家都心知肚明，還是柯文哲被盜帳號？若是的話，檢方就尊重。

