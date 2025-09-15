張亞中陣營：這次國民黨魁選舉史上最不公正

孫文學校總校長張亞中辦公室主任何啟聖接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉15日早上10點開始領表，代表孫文學校總校長張亞中前來領表的辦公室主任何啟聖受訪時砲轟現任主席朱立倫領導的國民黨中央，強調此次的主席選舉，不只領表時間延後，連黨員投票資格的黨費補繳時間也一改再改，連黨主席的參選資格也都臨時調整。這次的黨主席選舉是中國國民黨在歷史上最不公正、最不公平，也最不公開的一次。



何啟聖強調，黨主席應該是這場比賽的裁判，怎麼可以和可能的參選人密室商談，這種赤裸裸的密室政治，竟然習以為常、堂而皇之，這也是中國國民黨為人所詬病的醬缸文化跟權貴結構。張亞中參選的主要目的，就是希望能徹底改變這個現象，重建一個有黨德、有黨魂、有制度、青天白日、朗朗乾坤的政黨。



國民黨主席改選訂於10月18日進行投票，9月15日起至19日領表，18至19日辦理登記。現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選。目前有7人表態參選黨主席，包括：藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、高雄市黨部中常委孫健萍、律師李漢中、前國代蔡志弘，第8位可能是前台北市長郝龍斌或前中廣董事長趙少康，第9位則可能是國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁。



張亞中今天上午因前往台北地方法院聲援民眾黨前主席柯文哲的羈押庭，因此指派何啟聖代表領表，但最終因為張委託領表的表格未填寫正確，因此今天何啟聖並沒能將主席選舉的報名表領回，最快要明天再重新補上才能完成領表。

