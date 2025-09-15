台中議會混戰　綠包圍盧秀燕藍軍護駕

民進黨台中市議會黨團總召王立任拿出普發現金聲明書要台中市長盧秀燕簽署。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月15日電（記者 方敬為）台中市議會今天召開臨時會，民進黨團提案要求市府普發市民新台幣5萬元，黨團總召王立任質詢拿出普發現金聲明書，要求中國國民黨籍市長盧秀燕簽署，綠營議員一擁而上包圍盧秀燕促使表態，國民黨籍議員也動員上前護駕，藍綠議員在議場高舉手牌互嗆，場面混亂。



台中市議會15日召開臨時會，綠營要求盧秀燕針對市府普發現金新台幣5萬元予市民的提案表態。一早發出動員，綠營議員集結議場，將在會中發動攻勢。



民進黨團總召王立任質詢表示，根據數據台中市政府在盧秀燕市長任內7年間，市庫超徵新台幣200億元、市地出售1023億元，加上《財政收支劃分法》修正後每年可再增加288億元，合計約1511億元。以台中市286萬人口計算，平均每人可分得5萬2860元。財政完全足以支應，他呼籲盧秀燕要將經濟成果與市民共享，立即啟動“還稅於民”。



王立任說完，手上秀出一份普發現金聲明書，走上備詢台要求盧秀燕簽署，綠營議員隨後一擁而上包圍盧秀燕，並高舉“還錢於民”、“普發現金5萬元”的手牌，迫使表態。藍營議員見狀也衝上前，拿著“民進黨舉債發現金”、“勿打烏賊戰”的手牌，護駕盧秀燕。台灣民眾黨籍市議員江和樹則秀出“民進黨快放柯文哲”手舉牌參戰，場面一度陷入混亂。



議長張清照隨即宣布暫時休息10分鐘，盧秀燕在護送下進入首長休息室，才平息場面。盧秀燕受訪強調，台中市每年市政總預算規模大約新台幣2000億元左右，如果要普發現金5萬元，至少要1400億元左右，會讓整個市政預算只剩下三成可用，會排擠到許多建設項目，相關提案要審慎思考。