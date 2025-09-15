羅智強：當選國民黨主席邀徐巧芯掌社群殺綠

藍委羅智強受訪，左為藍委徐巧芯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉領表今天開跑，表態參選的國民黨“立委”羅智強今在同黨“立委”徐巧芯的陪同下，前來領表。羅智強受訪時喊出“強芯出擊、翻新國民黨”的口號，並強調，若他當選國民黨主席，會邀請徐巧芯來主掌網路社群和青年發展，因為徐的蜜獾精神，刷新台灣人民對國民黨的認知，用論述跟理念大戰四方，殺得民進黨落花流水，大快人心。



羅智強強調，這些都代表現在國民黨青壯世代能承擔下架賴清德的重責大任，然後贏回民心重返執政。



國民黨主席改選訂於10月18日進行投票，9月15日起至19日領表，18至19日辦理登記。現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選。目前有7人表態參選黨主席，包括：藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、高雄市黨部中常委孫健萍、律師李漢中、前國代蔡志弘，第8位可能是前台北市長郝龍斌或前中廣董事長趙少康，第9位則可能是國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁。



羅智強在徐巧芯的陪同下完成領表，他受訪時表示，感謝好戰友徐巧芯陪他來領表，實際上在他宣佈參選國民黨主席的時候，徐就第一時間站出來力挺夥伴、表達全力的支持，這是國民黨中生代掌舵、新生代領航的新時代的契機，特別是要仿效徐巧芯的蜜獾精神，來開創國民黨跟時代連結、號召年輕人的一條康莊大道。



羅智強說，他決定站出來參選國民黨主席，不是他一個人的決定， 當盧秀燕宣佈不選、朱立倫宣佈交棒的時候，就是國民黨新生代的“立委”來勸進他，因為現在最前線的戰場就在“立法院”，所以應該由“立法院”的兄弟姐妹同志們去承擔國民黨領航的大任，直接把戰鬥指揮中心就設在“立法院”，這樣才能夠發揮即戰力跟所謂的統合步調。大家有信心，一個全新的戰鬥力跟全新的團隊來領導國民黨，然後贏回民心重返執政。