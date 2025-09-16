美拋台灣地位未定論　蔡東杰：兩面手法

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月16日電（記者 方敬為）美國在台協會（AIT）13日表態“台灣地位未定”，引發議論。中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問表示，美國的“中國政策”一直都是採取兩手策略，一邊是“一中政策”另一邊就是“台灣地位未定”，後者是“伏筆”，有需要的時候會被翻開來。由於美中的關稅談判進展緩慢，最近傳出中美領袖可能會面談判，特朗普政府此刻拋出相關議題，對中方施壓意味濃。



蔡東杰提到，美國打這張牌的效果“可輕、可重”，倘若美國使力太強，那台海形勢可能掀起波瀾，安全風險就會相對較高。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



針對AIT支持台灣地位未定論，蔡東杰表示，其實美國從1950年代以來，其“中國政策”就是採取兩手策略，這並不稀奇。從1950年代以來一直如此，美國的中國政策其實是有的兩個部分，一個是所謂的“一中政策”，另一個就是所謂的“台灣地位未定”，對美國來說，兩者都是同步存在的政策，只是看“何時、何地、如何使用”而已。



蔡東杰進一步說，美國兩者都會把握住，其實就是幫自己保留手牌與籌碼，當美國認為，此刻在對中國方向的博弈需要打某一張牌的時候，就會採取必要行動。舉個例子，美國第一次韓戰結束之後，1954年與“中華民國”簽訂了“中美共同防禦協定”，基本上美國白紙黑字承諾要防衛“中華民國”政府當前所屬範圍。



可是，他指出，美國國會在隔年1955年又通過了“台灣決議案”英文是“Formosa Resolution”，美國把台灣稱為福爾摩沙。1954年美國才與撤退來台的“R.O.C”政府簽署共同防禦協定。隔年又通過Formosa Resolution，國會授權政府去保衛台灣，這就是奇怪之處，既然1954已有防禦協定在前，為何還需要“台灣決議案”？這就是美國兩面手法的典型案例。



換言之，蔡東杰表示，1954年簽署共同防禦協定的對象是“R.O.C”，但隔一年出台的Formosa Resolution連“台灣”二字都避掉了。這就是美國同時保留的伏筆。

