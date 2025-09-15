國民黨主席民調鄭麗文領先　郝龍斌緊追

前藍委鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北9月15日電／中國國民黨主席選舉將於10月18日舉行，艾普羅行銷市場研究公司12、13日針對國民黨員進行黨主席調查，顯示若明天投票，加權後鄭麗文以22.2%支持度暫居第一，郝龍斌以20.5%緊追在後，羅智強則以18.7%排名第三，張亞中5.3%居末。仍有高達26.8%的黨員尚未表態，顯示選情仍可能出現變化。



國民黨主席改選訂於10月18日進行投票，9月15日起至19日領表，18至19日辦理登記。現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選。目前有7人表態參選黨主席，包括：藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、高雄市黨部中常委孫健萍、律師李漢中、前國代蔡志弘，第8位可能是前台北市長郝龍斌或前中廣董事長趙少康，第9位則可能是國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁。



根據《中時新聞網》報導，從分區支持度來看，郝龍斌在北北基及中彰投表現較佳；鄭麗文則在桃竹苗與宜花東離島領先；羅智強則於雲嘉南與高屏獲得優勢。若細分至縣市，鄭麗文在基隆、桃園、新竹縣市、彰化、南投、台南、高雄、花蓮、台東等地居於領先；郝龍斌在新北、苗栗、台中、宜蘭、澎湖、金門較有優勢；羅智強則在台北、雲林、嘉義縣市及屏東支持度較高。張亞中雖多數縣市墊底，但在桃園市支持度相對突出。



性別差異方面，男性與女性選民都以鄭麗文支持度最高，分別為22.9%與20.6%；郝龍斌則以21.0%與19.3%位居第二。年齡層則呈現分化：20至30歲選民最支持鄭麗文（39.8%），31至40歲則羅智強最高（16.7%），41至50歲鄭麗文再度領先（40.8%）。至於51至65歲，羅智強獲得較高支持；66至75歲鄭麗文回到領先（22.1%），而75歲以上則以郝龍斌最受青睞（20.5%）。