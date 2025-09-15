黃國昌：綠下好大一盤棋　白關關難過關關過

民眾黨主席黃國昌受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月15日電（記者 張穎齊）前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案遭羈押禁見逾一年，8日以新台幣7千萬元交保。台北地檢署抗告成功，台灣高等法院12日裁銷台北地方法院的交保裁定，15日重開羈押庭。民眾黨主席黃國昌痛批，民進黨、台北地檢署從去年就在下好大一盤棋，民眾黨會關關難過關關過。



柯文哲、同案被告中國國民黨籍台北市議員應曉薇出庭羈押庭，承審的台北地方法院法官為許芳瑜，台北地檢署檢察官則有林俊廷、陳思荔等，辯方有被告柯文哲及委任辯護人鄭深元、陸正義、蕭奕弘、應曉薇及辯護人曹智涵、吳佳蓉等。民眾黨主席黃國昌、柯妻陳佩琪、應曉薇長女應佳妤、白委張啟楷等列席旁聽。中午12點，許芳瑜諭知休庭，等評議結果。



黃國昌立即離庭受訪表示，柯文哲現在於候審室無法自由活動，大家就等候地方法院合議庭裁定，他也希望今天盡快裁定交保，恢復柯文哲人身自由，別待在候審室。法官也注意到柯文哲7千萬交保，已是極限，無法負荷，柯文哲向妻子、母親、妹妹周轉保釋金，已超出負荷，希望不要再加保了，夠痛苦、折磨了。若加保，他會擔心柯不同意，若增加，他會想盡辦法。



黃國昌說，高院要求地院將證人證據清單要擬定範圍，禁止接觸，也包括禁止見到人，10月30日前剩下14名證人，但北檢卻要求將傳喚過的200、300人，即使不用再傳，這些起訴書上的人都不能接觸，否則再把柯抓回去。他已請助理去列200、300人名單。

