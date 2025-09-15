趙少康：新任國民黨主席要讓台灣再次偉大

國民黨戰鬥藍發起人趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北9月15日電／中國國民黨前台北市長郝龍斌將與前中廣董事長趙少康依據民調等推派一人參選國民黨主席。趙少康15日對此表示，不會只是依據民調，郝龍斌還會詢問地方領袖意見，最後做綜合考慮。對於新主席的期待，趙少康認為，新主席應該要讓台灣再次偉大。



趙少康15日強調，郝龍斌做過台北市長8年，人脈很廣。民調只是他參考之一，不是只是打個千通電話的民調就決定。他還會去問地方領袖意見，他跟他們都很熟，最後會做綜合考慮。



對於新主席的期許？趙少康認為，新主席要救黨救台灣。民進黨繼續執政會把台灣搞垮，能源、兩岸、國際、經濟都會出問題，黨主席要帶領國民黨有號召力，讓大家對台灣重拾信心，“要讓台灣重新再次偉大”，都是黨主席要做的。



趙少康強調，兩岸關係非常重要，將來跟北京要如何相處，抗中是不能保台的。民進黨的抗中是騙人的，要和中才能保台。至於怎麼樣和中，如何跟大陸維持和平關係，還能維持台灣主體性、尊嚴跟地位。如何不兵戎相見，不讓台灣陷入無止境競爭與軍費無止盡的增加，都是國民黨主席重要工作。



目前有志參選者，確定領表的有5組人馬，包含藍委羅智強、前“立委”鄭麗文、孫文學校校長張亞中、中常委孫健萍、趙少康或郝龍斌其中1人。羅智強今早在藍委徐巧芯陪同下領表，張亞中則派人代為領表。至於鄭麗文則於18日登記；孫健萍將在19日領表登記。



另一方面，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁15日接受《千秋萬事》專訪表示，兩個月前就有人勸他選黨主席，但他還在思考中，不排除參選，本周一定會做出決定。傅認為，黨內選舉都是可以協調的，應該組成夢幻隊，協調不成的話回到民主機制，就是投票。

