黃國昌涉妨害公務拒警傳喚　遭函送北檢

民眾黨主席黃國昌受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月15日電／台灣民眾黨主席黃國昌因8月30日“司法改革 公民走讀”活動涉嫌妨害公務，遭台北市中正一分局傳喚，於15日上午10時到案說明。然而，黃國昌選擇在今日9時許現身台北地方法院，全程陪伴民眾黨前主席柯文哲，並未委任律師到警局說明。警方表示，將不再傳喚，全案直接函送台北地檢署依法偵辦。



京華城案被告柯文哲、中國國民黨台北市議員應曉薇聲請具保停押獲台北地方法院裁准。但台北地檢署提起抗告，台灣高等法院12日撤銷原裁定發回更裁。台北地方法院上午10時重開羈押庭，要求2人上午9時到法警室報到。



據悉，柯文哲的案件中，包含民眾黨“立院”黨團主任陳智菡在內的多名黨工，因被檢方列為證人，無法陪同柯文哲出庭。在眾多黨工無法到場，黃國昌選擇整日陪同柯文哲開庭，拒絕到中正一警分局說明。



黃國昌8月30日號召群眾走上街頭，要求司法改革。活動過程中，部分支持者情緒高漲，推倒警方設置的拒馬，引爆了激烈的警民衝突，現場氣氛一度劍拔弩張。衝突導致8名員警不幸掛彩，場面陷入混亂。警方蒐證後指控，黃國昌不僅在現場涉嫌鼓動群眾，更疑似對中正一分局督察組長陳育健有勒脖的攻擊動作，因此認定他涉犯集會遊行法及聚眾妨害公務等罪嫌，依法發出通知書，要求他到案釐清案情。



中正一分局在確認黃國昌無意到案說明後，已整理相關卷證，將全案函送北檢。