台南市長民調：謝龍介勝林俊憲、緊追陳亭妃

藍委謝龍介。（中評社 資料照） 中評社台北9月15日電／2026台南市長民進黨內部初選競爭激烈，“立委”陳亭妃、林俊憲都被視為熱門人選。《TVBS民調中心》15日公布最新民調結果顯示，若由陳亭妃對決中國國民黨籍“立委”謝龍介，陳亭妃以41%支持度領先謝龍介的36%，差距僅剩5個百分點；但若民進黨改推林俊憲，謝龍介則以44%大幅領先林俊憲的32%，雙方差距達12個百分點。



民調表示，陳亭妃在40至49歲與60歲以上族群較有優勢，青年支持度則明顯下滑，20至29歲族群支持她的比例比二月調查時大幅減少逾兩成，僅剩37%，與謝龍介的38%幾乎持平。30至39歲族群方面，兩人支持度也接近，均在37%至40%之間。50至59歲則呈現翻轉，謝龍介獲得45%支持，明顯超過陳亭妃的36%。



從行政區來看，陳亭妃在安南與中西區支持度最高，達50%，謝龍介28%；但在安平與東南區，她的支持度下滑至31%，謝龍介則上升至44%。新營、白河及永康、仁德地區的支持度則各在四成左右，呈現拉鋸局面。



政黨傾向方面，民進黨支持者有78%挺陳亭妃，較先前下降6個百分點；國民黨支持者有82%力挺謝龍介；民眾黨支持者中則有70%選擇謝龍介，僅27%支持陳亭妃。中立選民方面，33%支持陳亭妃，高於謝龍介的25%，但仍有43%未表態。