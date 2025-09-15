張啓楷：柯受政治迫害　民眾司法信任度下降

民眾黨委員張啟楷接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月15日電（記者 張穎齊）台北地方法院15日重開前台灣民眾黨主席柯文哲羈押庭。民眾黨籍“立委”張啓楷到場聽庭後受訪表示，最近民調都清楚看到，政治力介入司法，柯文哲受到政治迫害，民眾對台灣司法信任度下降，顯然人民眼睛是雪亮。



前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案遭羈押禁見逾一年，8日以新台幣7千萬元交保。台北地檢署抗告成功，台灣高等法院12日撤銷台北地方法院的交保裁定，15日重開羈押庭。



台灣民意基金會15日公布最新民調，針對“柯文哲被收押禁見長達一年，是“賴政府”的政治迫害。’請問您同不同意？”結果是20.2%非常同意，21.5%還算同意，22%不太同意，22.6%一點也不同意，9.6%沒意見，4.1%不知道、拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，這無疑是台灣民意的巨大翻轉，同情柯文哲的人數在過去8個月急遽飆升150萬人以上。



張啓楷表示，從最近的民調大家可清楚看到，民眾對於司法的信任度是一直在往下降，所以包括台北地方法院審判長江俊彥在庭上都講，台灣的司法已經變得非常脆弱，柯文哲也提醒，就是因為脆弱，所以司法的專業性跟獨立性一定要貫徹。



張啓楷說，先前美麗島電子報的民調顯示，有58%民眾認為政治已介入了司法了，將近60%的民眾認為檢調是不公正的，受到政治力的介入。台灣民意基金會的對柯案民調，也顯示柯文哲遭受政治迫害的人數在短短幾個月內激增了100多萬，顯然人民的眼睛是雪亮的，台灣的人民水準是高的。”



他說，從民調結果可清楚看到，政治力介入了司法，而民眾對於柯文哲被欺壓長達1年，也愈來愈覺得政治力是有介入，並認為北檢的辦案是不公平的。民眾不滿意北檢偵辦柯文哲案的整體表現，他很期待這是一個新的起點，希望15日柯文哲的羈押庭，對重新啟動司法獨立性跟專業性是有幫助。