張亞中：不能否定韓國瑜參選2028可能性

孫文學校總校長張亞中。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月15日電／孫文學校總校長張亞中15日委託辦公室主任何啟聖前往中國國民黨領表參選黨主席。張亞中在聲明中批評此次黨主席選舉是史上最不公正、最不公平、最不公開的一次。他也提到2028大選參選人不該再用欽定或徵召，眼下大家都在拱台中市長盧秀燕，但也不該因此否定“立法院長”韓國瑜或其他同志參選可能。



國民黨主席改選訂於10月18日進行投票，9月15日起至19日領表，18至19日辦理登記。現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選。目前有7人表態參選黨主席，包括：藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、高雄市黨部中常委孫健萍、律師李漢中、前國代蔡志弘，第8位可能是前台北市長郝龍斌或前中廣董事長趙少康，第9位則可能是國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁。



張亞中今天在臉書發表聲明全文如下：



今天（9月15日）上午，由孫文學校總校長辦公室主任何啟聖代為領表。以下是領表時所發表的聲明：



孫文學校總校長張亞中，因為熱愛這個由國父孫中山先生創建、曾有過光榮與輝煌歷史的政黨，而毅然投入本次中國國民黨主席選舉。他的初衷很單純：希望藉由這場選舉，讓全民刮目相看，讓國民黨重回受人尊敬的位置。



然而，現實卻令人失望。這場黨主席選舉甚至還未正式開跑，卻已充滿四年來踐踏黨內民主的種種劣習。這不僅令人寒心，更令人痛心。它已經成為中國國民黨歷史上最不公平、最不公正、最不公開的一次選舉。如此荒謬的狀況，只會成為民進黨與其他政黨恥笑、羞辱我們的把柄。



請不要忘記，中國國民黨是屬於全體黨員的政黨，而不是少數高層權貴的私產。這個政黨，是無數基層黨員在艱難險阻中，以血肉與忠義撐起來的，是他們在歷史的風雨中堅定守護“中華民國”的印記。

