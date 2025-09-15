台灣工研院新科院士出爐　蕭美琴親臨授證

蕭美琴15日到工研院為第14屆新科院士授證。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月15日電（記者 盧誠輝）台灣工研院15日舉行52周年院慶暨第14屆院士授證典禮，今年共有五位新科院士獲頒殊榮，涵蓋半導體、工程營造及生醫醫療領域，蕭美琴也親臨授證表示，工研院的夥伴異軍突起，創造也奠定今天經濟發展和工業基礎，因此她更有信心預期未來的奇蹟。



工研院15日舉行52周年院慶暨第14屆院士授證典禮，包括蕭美琴、“經濟部長”龔明鑫、台積電董事長魏哲家、宏碁集團創辦人施振榮、和碩聯合科技董事長童子賢、工研院董事長吳政忠、工研院院長劉文雄等人都到場出席。



蕭美琴在致詞時指出，面對國際快速變化及諸多挑戰，不論是看到遠方的衝突或是面對地緣政治的挑戰，以及全球貿易體系正在改變與重塑，在這過程中雖看到風險，但過去台灣總是在挑戰中創造奇蹟。



蕭美琴說，工研院剛創立時，台灣在地緣與外交面臨前所未有的挑戰，世界石油危機也在經濟領域帶來新的困局，但也是在這些過程中，台灣的造山者、工研院的夥伴異軍突起，創造也奠定今天經濟發展和工業基礎，因此她更有信心預期未來的奇蹟。



工研院董事長吳政忠致詞時表示，本屆新任院士涵蓋半導體、工程營造、生醫醫療等關鍵領域，展現台灣在先進製程、工程永續與醫療健康上的厚實能量，不僅強化科技實力，更提升國際影響力。工研院52年來始終與政府政策、產業需求並肩同行，從半導體、資通訊到五大信賴產業，持續推動AI化與數位雙軸轉型。



工研院第14屆新科院士分別為台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑、中鼎集團總裁余俊彥、中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海、台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，以及臺大醫療體系管理發展中心主任暨臺大醫學院小兒科特聘教授倪衍玄。