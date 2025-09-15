黨主席選舉　趙少康：郝龍斌優勢蠻多的

前中廣董事長趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北9月15日電／中國國民黨主席選舉15日早上10點開始領表，國民黨內一份民調顯示，前中廣董事長趙少康若出馬將領先國民黨前“立委”鄭麗文，若是尚未宣布參選的前台北市長郝龍斌出馬，則些微落後鄭麗文。趙少康今天受訪說，他沒什麼優勢，郝龍斌優勢蠻多的，民調是參考。



國民黨主席改選訂於10月18日進行投票，9月15日起至19日領表，18至19日辦理登記。現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選。目前有7人表態參選黨主席，包括：藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、高雄市黨部中常委孫健萍、律師李漢中、前國代蔡志弘，第8位可能是前台北市長郝龍斌或前中廣董事長趙少康，第9位則可能是國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁。



根據今日曝光的艾普羅行銷市場研究股份公司針對國民黨員所做民調顯示，若立即投票、且趙少康不參選，鄭麗文支持度最高，為22.2%，郝龍斌以20.5%緊追在後，羅智強18.7%排名第三，張亞中5.3%位居第四，另有26.8%的受訪者尚未決定。但若是改由趙少康出馬，則以29.9%居於首位。



媒體報導，趙少康說，他沒什麼優勢，郝龍斌優勢滿多的，曾擔任過台北市長8年、人脈也廣；民調當然是參考之一，郝龍斌可能還是會去問地方領袖、派系，再做綜合考慮。



鄭麗文表示，團隊每天都會收集來自四面八方黨員的建議和意見，作為每一天檢討和修正的重要根據，除外，媒體報導及各類民調也是參考的重要資訊來源。



鄭麗文強調，她向黨員承諾會是“三到主席”，就是會走遍全台灣基層鄉鎮區黨部，讓地方基層黨員和黨工“看得到”主席本人，來自基層黨員的心聲、主席一定“聽得到”，以及主席承諾黨員和黨工的事情、一定“做得到”。



羅智強在接受網路節目專訪時表示，他的票跟鄭麗文、趙少康的重疊度最高，由於自己的光譜位置在中間，所以他在右邊可以拿到趙少康的票、在左邊也可以拿到鄭麗文的票，相對的、兩邊也可以分掉他的票。