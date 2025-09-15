民調：48%不贊成賴政府鼓勵企業設光電板

48%民眾不贊成政府鼓勵企業及民眾設置光電板的政策。（圖:《TVBS民調中心》） 中評社台北9月15日電／今年7月颱風丹娜絲過境後，台灣南部的太陽能光電受災嚴重，廢光電板去化問題備受關注。根據一份最新的民調顯示，對於政府未來繼續推動太陽能發電，鼓勵企業及民眾設置光電板的政策，有35%民眾表示贊成、48%不贊成。



根據《TVBS民調中心》15日公布最新調查，對於政府未來繼續推動太陽能發電，鼓勵企業及民眾設置光電板的政策，有35%民眾表示贊成（9%非常贊成、26%還算贊成），48%不贊成（24%不太贊成、24%很不贊成），另外有17%沒有意見。



政府近年積極推動能源轉型，南部也因為日照充足，成為發展光電的重要基地，但相關爭議也接連浮現。當地大量漁塭、農地被規劃作地面型光電，漁民憂心“漁電共生”反造成水質變化、魚蝦存活率下降，恐進一步衝擊養殖生計與農業發展。另一方面，光電涉貪弊案四起，日前又遇颱風丹娜絲致南部光電板毀損，產生大量廢棄物，丹娜絲登陸嘉義後，強陣風造成嘉南共33案場、13萬5000片光電板受損，且廢光電板也衍生暫置不當問題，引發民眾高度關注與不滿。



“環境部長”彭啟明８月底受訪時也曾表示，目前光電板管理有四大漏洞，包括日常營運管理缺失、設計是否符合強風及強雨標準、光電案場並無災害應變計劃及災後清除計劃，希望能夠針對台灣100至200個大型光電案場總體檢。