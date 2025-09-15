國民黨駁台灣地位未定論　鐵證不容曲解

國民黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北9月15日電／針對近來美方表示，二戰相關文件“並未決定台灣最終的政治地位”，中國國民黨今日嚴正表示，值此二戰勝利暨台灣光復80周年時刻，本黨必須不厭其煩地重申歷史事實、捍衛“中華民國”，而台灣主權歸屬“中華民國”，更是毫無疑義；無論是二戰後期及戰後的文件，包括：《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本降伏文書》、《舊金山和約》，乃至於是1952年的《中日和約》等，均已確認並以法律實踐將台灣、澎湖及其附屬島嶼（包括釣魚台列嶼）歸還“中華民國”，此些史實，斑斑可考。



國民黨表示，二戰後期由中華民國、美國，以及英國三國領袖會談後擬具之《開羅宣言》規定，“使日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島等，歸還中華民國”；而後，由中華民國、美國、英國與蘇聯共同發布之《波茨坦公告》第八條更重申，“《開羅宣言》之條件必將實施”。直至日本天皇向盟軍統帥無條件投降後，簽署之《日本降伏文書》更明白宣示接受《波茨坦公告》，等於接受《開羅宣言》所為之戰後秩序安排。



國民黨指出，1945年10月25日，中華民國政府接受駐台日軍投降，即日起即在台灣行使主權行為；之後《舊金山和約》明定日本放棄對台灣及澎湖列島之一切權利、權利名義與要求，再依據《舊金山和約》之授權，中華民國政府於台北賓館與日本簽訂《中日和約》，其中第3條、第10條，均再次確認台灣、澎湖歸屬中華民國之地位。



國民黨副發言人康晉瑜也嚴正重申，本黨作為創建中華民國、捍衛中華民國的政黨，有責任將歷史事實呈現於世人面前，並且為保障台澎金馬人民，能享有自由、民主、富足、繁榮的生活，“中華民國”政府的憲政制度始終成為人民的保障與安全寄託，台灣光復80年，青天白日滿地紅的“中華民國國旗”成為台灣人民的共同信仰，史實與鐵證不容遭絲毫曲解、誤讀。