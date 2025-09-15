高雄建材大展　建築裡外需求一次看足

2025高雄國際建材大展12日到15日在高雄展覽館展出，有廠商展示1比1的木造結構讓人參觀體驗。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月15日電（記者 蔣繼平）高雄國際建材大展是南台灣最大的建材展，會展從建築外觀到室內設計，再到居家智慧應用，一次看足，除了適合業界交流，也適合普羅民眾觀展體驗。年年參展的亞洲水泥主打“低碳水泥”形象展，塗料大廠虹牌油漆展示各式藝術塗料帶來全新的視覺與觸感，以及琳琅滿目結合最新科技的室內設計，吸引許多人潮。



2025高雄國際建材大展12日到15日在高雄展覽館展出，共有125家廠商、450個攤位，主辦單位為經濟日報、高雄市室內設計裝修商業同業公會。今年主題為“環保節能綠建材”、“生活美學軟裝飾”、“智慧家居與永續生活”三大主題為核心。



主辦單位表示，今年展場中可見多家廠商帶來最新低碳建材、環保塗料與智慧家居產品，回應市場“功能、美感與永續並重”的需求。節能減碳已是全球建築產業的共同趨勢，台灣業者透過創新設計與環境友善材料，正逐步走向高值化與國際化。



建材的來源最主要就是混凝土，台灣第二大的亞洲水泥幾乎年年參展，今年主題為配合減碳、永續等概念，介紹在生產過程中降低熟料使用量、導入循環經濟、替代原料與燃料等方式，生產出“低碳水泥”來達到減碳的目標，屬於形象展。



塗料也是建材展主要環節，知名大廠虹牌油漆這次參展就帶來了一系列的藝術塗料，像是摸起來像岩壁的全彩岡岩漆，呈現斑駁仿舊或自然氛圍紋路的萊姆源石塗材，以及盧卡麂皮藝術塗料，透過展示牆來實際觸摸體驗，塗料變化令人驚艷。



還有廠商展示電梯輔具“氣動梭”，利用真空氣動的方式上下移動，不用蓋電梯井，可達到快速安裝並節省空間，最高可5層樓，規格分為載重2人或3人，屬於美國專利，目前全台約有近千案例採用，吸引不少民眾現場搭乘體驗氣壓升降。



除了建材相關的環保塗料、隔音材、防水工法、結構系統等案例，會展更有照明設計、精品衛浴、氣密門窗、全戶淨水系統、節能燈具、智慧安防監控、居家智能化等各種室內裝潢設計應用的案例，吸引不少民眾詢價與駐足體驗。