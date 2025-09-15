蕭美琴訪工研院特展　台積電魏哲家陪同

台積電董事長魏哲家15日陪同蕭美琴看工研院特展。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月15日電（記者 盧誠輝）台灣工研院15日舉行52周年院慶暨第14屆院士授證典禮，蕭美琴除親臨工研院授證外，也參觀了工研院的“價值創新ITRI前行”特展，台積電董事長魏哲家雖然遲到了約4分鐘，但一到場就站在蕭的背後C位陪看展，全程笑瞇瞇，當介紹到台積電相關領先技術時，蕭還特地轉頭看了一下魏，兩人互動看起來很不錯。



工研院15日舉行52周年院慶暨第14屆院士授證典禮，包括蕭美琴、“經濟部長”龔明鑫、台積電董事長魏哲家、宏碁集團創辦人施振榮、和碩聯合科技董事長童子賢、工研院董事長吳政忠、工研院院長劉文雄等人都到場出席。



蕭美琴原定13時30分到場，但提早了約2分鐘進入工研院“價值創新ITRI前行”特展看展，魏哲家則是在蕭看展後約4分鐘才抵達會場，但隨即被安排在蕭背後的C位，魏也全程笑瞇瞇地陪蕭看展，當工作人員介紹到台積電相關領先技術時，蕭還特地轉頭看了一下魏，兩人互動看起來很不錯。



蕭美琴參觀特展時，除瞭解工研院將AI應用在百工百業的成果外，包括像是MOSAIC 3D AI晶片，以模組化設計讓AI運算更快、耗能更低；H型鋼構低碳自動生產製造技術，可以讓鋼構產線快5倍、碳排減少八成；還有AI藝廊影音生成技術，能把藝術展覽做成AI動態化、搭配8K超高畫質等技術也都一一呈現。



工研院創新週特展自15日起連續五天舉辦，從“院士會議”、“2035跨域創新”、“智慧醫療”、“南方產業轉型”到“機器人&無人機”論壇，匯聚海內外專家剖析科技趨勢。期間同步舉辦“智權新創周”，以智財策略結合新創能量，鏈結全球市場機會。