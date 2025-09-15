雲林萬寶龍計劃　張麗善祝賀第1萬名新生兒

雲林縣第1萬個龍寶寶，就在斗六市成功里誕生。雲林縣長張麗善（左二）前往道賀。（張麗善臉書） 中評社雲林9月15日電／雲林縣政府因應少子化，自去年推出“雲林萬寶龍”計劃，鼓勵縣民努力延續下一代並提供相關補助，第1萬名新生兒日前在斗六市誕生，中國國民黨籍雲林縣長張麗善今天道賀及致贈金鎖片禮盒。



張麗善14日在臉書發文表示，雲林在龍年、小龍年推出“萬寶龍計劃”，鼓勵鄉親勇敢生育下一代。第1萬個龍寶寶，就在斗六市成功里——雲科大王斯弘教授的家。她特地去祝賀，帶來全套金鎖片禮盒、寶寶服裝、雲林本產雞精禮盒，以及品格教育套書，祝小寶貝健康快樂長大。



張麗善指出，新手爸媽們放心，縣府提供許多資源，可以透過“托育媒合一點通”找到合適的保母。縣府陸續在20個鄉鎮設立托嬰中心，減輕父母的負擔，讓孩子在更好的教育環境成長。這兩年，萬寶龍計劃非常成功，雲林粗出生率（每年每千人中出生人口數）更是全台第一！補助計劃持續到今年底（12月31日）。縣府會一路陪伴大家，迎接每一位龍寶寶。



張麗善透過新聞稿表示，雲林縣為徹底解決少子化問題，於去年龍年及今年小龍年推出“兩年六億催生增產－雲林萬寶龍”計劃，非常開心這項計劃第1萬名寶寶誕生在斗六市成功里，象徵這計劃非常成功。



張麗善強調，雲林萬寶龍計劃截至目前為止，已為雲林縣新增1萬109名新生兒。不過，雲林萬寶龍計劃不因1萬名目標達到就此終止。只要是在今年底前出生的孩子，一樣享有加碼補助。



雲林縣社會處表示，“兩年六億催生增產－雲林萬寶龍”計劃補助龍年、小龍年出生的雲林寶寶。只要在生產前父母任一方設籍雲林縣滿8個月，即可享有三大好禮，包括前3胎提升補助至新台幣3萬元，第4胎起每胎提高補助至10萬元。在去年及今年出生的小孩，縣府則再加碼3萬元等。