台灣工研院新科5院士　台積電包辦2名

工研院第14屆5位新科院士，台積電就包辦了2個名額。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月15日電（記者 盧誠輝）台灣工研院15日舉行52周年院慶暨第14屆院士授證典禮，今年共有5位新科院士獲頒殊榮，涵蓋半導體、工程營造及生醫醫療領域，其中台積電就包辦2個名額，分別是台積電執行副總暨共同營運長米玉傑、台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁均獲得院士殊榮。



工研院15日舉行52周年院慶暨第14屆院士授證典禮，包括蕭美琴、“經濟部長”龔明鑫、台積電董事長魏哲家、宏碁集團創辦人施振榮、和碩聯合科技董事長童子賢、工研院董事長吳政忠、工研院院長劉文雄等人都到場出席。



工研院第14屆新科院士分別為台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑、中鼎集團總裁余俊彥、中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海、台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，以及臺大醫療體系管理發展中心主任暨臺大醫學院小兒科特聘教授倪衍玄。其中，台積電就包辦了2個名額，台積電董事長魏哲家也特別到場全程觀禮送上祝福。



米玉傑在致詞時特別感謝台積創辦人張忠謀表示，能當選第14屆工研院院士是他莫大的榮譽與肯定。回顧30年職涯中，在台積電與團隊突破技術瓶頸、開發全球領先的半導體技術，並期許自己持續推動創新，也期待工研院持續引領台灣科技與產業邁向更光明的未來。



羅唯仁則提到，工研院培育了無數成功企業，對社會貢獻深遠；他認為 AI 將帶來新一波產業契機，並深信工研院能統籌“晶片”、“資料中心”與“應用軟體”，打造世界級平台。