快訊！柯文哲維持7千萬交保

柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 台灣中評社快訊（記者 張穎齊、鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案，8日以新台幣7千萬元交保停押，在台北地檢署抗告成功後，台北地方法院15日再開羈押庭，經檢、辯激辯2小時，柯、應暫押候審室，合議庭今天下午評議後，在晚間6時30分宣判，維持原具保停押7千萬。



北院在上午10再開羈押庭，庭訊2個小時後結束，但整個下午都未宣判裁定結果，數十位小草也在法院內坐著等消息，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修也在下午5點後陸續返回北院等候消息。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，自2024年9月2日遭檢方聲請羈押禁見，期間曾短暫恢復自由身約一周，2025年1月2日柯文哲再度遭羈押禁見，直到9月8日以新台幣7千萬元交保，結束逾1年的羈押。台北地檢署9日傍晚正式提出抗告，高等法院12日裁定撤銷交保裁定，北院15日再開羈押庭。



今日庭訊時，柯文哲抱怨新台幣7000萬元交保金太高，以年利率3%計算，1年要210萬元，也就是每個月17萬5000元，他和妻子陳佩琪的月退俸加起來還不到3分之2，希望能調降具保金額；柯；柯並提到每次想到他收押期間父親過世就很難過，“我希望我將來是台灣曼德拉，而不是伍子胥”。